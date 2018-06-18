G.Saray marşlı bayramlaşma!

Fenerbahçe Kulübü'nde bayram töreni dün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene başkan Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri ile Fenerbahçe'nin çeşitli branşlarından sporcular katıldı. Yoğun ilgi gören çiçeği burnunda başkan Koç, uzun kuyruk oluşturan katılımcılarla yaklaşık 2 saat boyunca bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde bir de kriz yaşandı. Ali Koç masasına oturduğu sırada kolonlardan bir anda Galatasaray Marşı çalmaya başladı. Herkes şok olurken, ortam buz kesti! 20 saniye sonra susturulabilen marşın, bir görevlinin cep telefonunda YouTube'taki otomatik çalma sisteminin devreye girmesiyle yanlışlıkla çalındığı belirtildi.