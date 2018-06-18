G.Saray marşlı bayramlaşma! – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    G.Saray marşlı bayramlaşma!

    G.Saray marşlı bayramlaşma!

    F.Bahçe’nin bayramlaşma töreninde şok anlar yaşandı, ortam bir anda buz kesti!

    Kulübü'nde bayram töreni dün yapıldı. Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene başkan , yüksek divan kurulu başkanı , yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri ile 'nin çeşitli branşlarından sporcular katıldı. Yoğun ilgi gören çiçeği burnunda başkan Koç, uzun kuyruk oluşturan katılımcılarla yaklaşık 2 saat boyunca bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde bir de kriz yaşandı. masasına oturduğu sırada kolonlardan bir anda Marşı çalmaya başladı. Herkes şok olurken, ortam buz kesti! 20 saniye sonra susturulabilen marşın, bir görevlinin cep telefonunda YouTube'taki otomatik çalma sisteminin devreye girmesiyle yanlışlıkla çalındığı belirtildi.

    1. 18.6.2018
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