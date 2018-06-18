G.Saray marşlı bayramlaşma!
F.Bahçe’nin bayramlaşma töreninde şok anlar yaşandı, ortam bir anda buz kesti!
Fenerbahçe Kulübü'nde bayram töreni dün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene başkan Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri ile Fenerbahçe'nin çeşitli branşlarından sporcular katıldı. Yoğun ilgi gören çiçeği burnunda başkan Koç, uzun kuyruk oluşturan katılımcılarla yaklaşık 2 saat boyunca bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde bir de kriz yaşandı. Ali Koç masasına oturduğu sırada kolonlardan bir anda Galatasaray Marşı çalmaya başladı. Herkes şok olurken, ortam buz kesti! 20 saniye sonra susturulabilen marşın, bir görevlinin cep telefonunda YouTube'taki otomatik çalma sisteminin devreye girmesiyle yanlışlıkla çalındığı belirtildi.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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