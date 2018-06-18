Fenerbahçe'de kombine kart satışları başladı – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'de satışları başladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/kombine-kart?id=9d02f4a4-f989-404c-860c-a85bfc6026ce" class="" rel="tag">kombine kart</a> satışları başladı

    Kulübünün 2018-2019 futbol sezonu satışları başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski hak sahibi taraftarlar için başlayan satışları, Ülker Stadı'ndaki merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek.

    Kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yenileme süresi, 26 Haziran Salı günü sona erecek.

    Kongre ve temsilci üyelerin 29-30 Haziran tarihlerinde yararlanabileceği kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.

    Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.

    1. 18.6.2018 12:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de satışları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN