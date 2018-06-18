Fenerbahçe'de kombine kart satışları başladı
Fenerbahçe Kulübünün 2018-2019 futbol sezonu kombine kart satışları başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski hak sahibi taraftarlar için başlayan kombine kart satışları, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek.
Kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yenileme süresi, 26 Haziran Salı günü sona erecek.
Kongre ve temsilci üyelerin 29-30 Haziran tarihlerinde yararlanabileceği kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.
- 18.6.2018 12:10
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Fenerbahçe'de kombine kart satışları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.