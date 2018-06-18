Fenerbahçe ile anlaşan Cocu herkesi şaşırttı! – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ile anlaşan Cocu herkesi şaşırttı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile anlaşan Cocu herkesi şaşırttı!

    PSV'ye 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşatan Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaşması Hollanda'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Çıkan haberlerde, Cocu'nun "umulmadık bir iş yaptığına" değinilirken, "En büyük şaşkınlığı yaşayan kişinin ise PSV'nin direktörü Toon Gerbrands oldu" ifadelerine yer verildi. SOCCERNEWS'ta çıkan haberde, Gerbrands'la Cocu'nun daha geçen hafta bir araya gelip PSV'nin geleceğini konuştukları belirtildi. Haberde ayrıca Gebrands'ın, "Mart ayında koçla oturduk ve tabloyu inceledik. Gelecek sezon neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Yeni hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek" açıklamasına yer verildi.

    1. 18.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile anlaşan Cocu herkesi şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN