PSV'ye 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşatan Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaşması Hollanda'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Çıkan haberlerde, Cocu'nun "umulmadık bir iş yaptığına" değinilirken, "En büyük şaşkınlığı yaşayan kişinin ise PSV'nin direktörü Toon Gerbrands oldu" ifadelerine yer verildi. SOCCERNEWS'ta çıkan haberde, Gerbrands'la Cocu'nun daha geçen hafta bir araya gelip PSV'nin geleceğini konuştukları belirtildi. Haberde ayrıca Gebrands'ın, "Mart ayında koçla oturduk ve tabloyu inceledik. Gelecek sezon neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Yeni hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek" açıklamasına yer verildi.



