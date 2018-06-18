Fenerbahçe ile anlaşan Cocu herkesi şaşırttı!
PSV'ye 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşatan Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaşması Hollanda'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Çıkan haberlerde, Cocu'nun "umulmadık bir iş yaptığına" değinilirken, "En büyük şaşkınlığı yaşayan kişinin ise PSV'nin direktörü Toon Gerbrands oldu" ifadelerine yer verildi. SOCCERNEWS'ta çıkan haberde, Gerbrands'la Cocu'nun daha geçen hafta bir araya gelip PSV'nin geleceğini konuştukları belirtildi. Haberde ayrıca Gebrands'ın, "Mart ayında koçla oturduk ve tabloyu inceledik. Gelecek sezon neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Yeni hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek" açıklamasına yer verildi.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Fenerbahçe ile anlaşan Cocu herkesi şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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