Bunun kararı bana ait değil









Phillip Cocu'nun, beraberinde Fenerbahçe 'ye getireceği iddia edilen Marco van Ginkel, geleceğinin ne olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi. PSV ile kiralık sözleşmesi sona eren Chelsea 'nin Hollandalı orta saha oyuncusu, "Birçok teklif var ama unutulmamalı ki burada tek karar verici ben değilim. Birkaç hafta içinde her şey netleşir" dedi. 18.6.2018 Etiketler: Fenerbahçe, Chelsea







