Bunun kararı bana ait değil – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Bunun kararı bana ait değil

    Bunun kararı bana ait değil
    Phillip Cocu'nun, beraberinde 'ye getireceği iddia edilen Marco van Ginkel, geleceğinin ne olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi. PSV ile kiralık sözleşmesi sona eren 'nin Hollandalı orta saha oyuncusu, "Birçok teklif var ama unutulmamalı ki burada tek karar verici ben değilim. Birkaç hafta içinde her şey netleşir" dedi.
    1. 18.6.2018
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