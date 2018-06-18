Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, Aykut Kocaman ile yaptıkları görüşmelerde düşüncelerini almış ve ardından da bekleyişe geçilmişti. Geride kalan süreçte Sarı-Lacivertliler Phillip Cocu ile prensipte anlaşmaya varınca Aykut Kocaman'a da veda vakti geldi.