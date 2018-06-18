Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon

    Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, Aykut Kocaman ile yaptıkları görüşmelerde düşüncelerini almış ve ardından da bekleyişe geçilmişti. Geride kalan süreçte Sarı-Lacivertliler Phillip Cocu ile prensipte anlaşmaya varınca Aykut Kocaman'a da veda vakti geldi.

    1. 18.6.2018 12:39
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