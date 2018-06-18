Alex, Cocu’ya kabus olmuştu – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    , Cocu’ya kabus olmuştu

    <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a>, Cocu’ya kabus olmuştu
    F.Bahçe ile Phillip Cocu'nun yolları 2005-06 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında kesişmişti... Kanarya, 'da 3-0 yendiği PSV'ye deplasmanda 2-0'lık skorla yenilirken Cocu, 'de oynanan maçta karşısında darmadağın olmuştu. O maçta , biri penaltıdan 2 gol atarken, Anelka'nın golünün de asistini yapmıştı.
    1. 18.6.2018
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