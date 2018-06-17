Phillip Cocu Marco van Ginkel ve Ferdi Kadıoğlu’yla beraber Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda Phillip Cocu'ya teklif götürmesi, Hollanda basınını da ayağı kaldırdı. PSV'yi şampiyon yapan genç hoca için birçok farklı haber yer alırken, sözleşmenin 1+1 ya da 2+1 yıllık olacağı belirtiliyor. De Telegraaf'tan Mike Verweij ise Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Marco van Ginkel ile gurbetçi oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun da Türk ekibine imza atabileceğini kaydetti.