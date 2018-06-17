Phillip Cocu Marco van Ginkel ve Ferdi Kadıoğlu’yla beraber Fenerbahçe'ye geliyor – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Phillip Cocu Marco van Ginkel ve Ferdi Kadıoğlu’yla beraber 'ye geliyor

    Phillip Cocu Marco van Ginkel ve Ferdi Kadıoğlu’yla beraber Fenerbahçe'ye geliyor

    Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda Phillip Cocu'ya teklif götürmesi, Hollanda basınını da ayağı kaldırdı. PSV'yi şampiyon yapan genç hoca için birçok farklı haber yer alırken, sözleşmenin 1+1 ya da 2+1 yıllık olacağı belirtiliyor. De Telegraaf'tan Mike Verweij ise Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Marco van Ginkel ile gurbetçi oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun da Türk ekibine imza atabileceğini kaydetti.

    1. 16.6.2018 22:45
    2. Güncelleme: 17.6.2018 02:21
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