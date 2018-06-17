Phillip Cocu Marco van Ginkel ve Ferdi Kadıoğlu’yla beraber Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda Phillip Cocu'ya teklif götürmesi, Hollanda basınını da ayağı kaldırdı. PSV'yi şampiyon yapan genç hoca için birçok farklı haber yer alırken, sözleşmenin 1+1 ya da 2+1 yıllık olacağı belirtiliyor. De Telegraaf'tan Mike Verweij ise Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Marco van Ginkel ile gurbetçi oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun da Türk ekibine imza atabileceğini kaydetti.
- 16.6.2018 22:45
- Güncelleme: 17.6.2018 02:21
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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