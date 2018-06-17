Ospina’ya Tigres kancası – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Ospina’ya kancası

    Ospina’ya Tigres kancası
    'nin kaleye düşündüğü isimlerden 'li David Ospina'ya de talip oldu. basını, Tigres'in Arjantinli file bekçisi Nahuel Guzman'ın 'a gitmesi halinde Ospina'ya teklif yapacağını yazdı. Haberde, Kolombiyalı kaleci ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilirken, bu transfer yarışında iki takımın eşit şansa sahip olduğu vurgulandı.
    1. 17.6.2018
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