Henüz resmi temas yok! – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Henüz resmi temas yok!

    Henüz resmi temas yok!
    Voetbal International'a göre F.Bahçe, Phillip Cocu için henüz resmi girişimde bulunmadı: "Bugün ortaya çıkan pek çok informasyon hatalıdır. F.Bahçe, ne ile ne de Cocu ile herhangi bir temas kurmamıştır!" Eindhovens Dagblad gazetesi de PSV'nin 27 Haziran'da gerçekleştirilecek sezon açılışında Cocu'nun yer alacağını iddia etti.
    1. 17.6.2018
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