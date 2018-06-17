Gençlerden çok iyi anlıyor – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Gençlerden çok iyi anlıyor

    Gençlerden çok iyi anlıyor
    Phillip Cocu'yu 'ye geçmişte tavsiye eden Advocaat'ın eski asistanı için o dönem yönetime, "Gençlerin dilinden çok iyi anlıyor. oyuncuların ona büyük saygısı var" dediği bildirildi. Genç ve dinamik bir takım kurmak isteyen başkan 'un bu sözlerden etkilediği ifade ediliyor.
    1. 17.6.2018
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