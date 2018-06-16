Soldado’dan devam sinyali
İspanyol golcü Soldado sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor.
- 16.6.2018
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Konyaspor'da Aykut Kocaman heyecanı
Toplam 1
Yorum
mehmet aydın aykut hocam seni heyecanla konya.ya bekliyoruz.lütfen konyaspora gel.sevgi sana.saygı sana.senin degerini konya bilir hocam.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 4
Yorum
GFB istifa etmedi gitti.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 4
Yorum
koyulacivert Yıllardır kaleci eksikti hala Volkana güvendin.Sezona geç hazırladın Vardar a elendik.Transferler yapılmadı kadro yeter dedin.sezon gitti.
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