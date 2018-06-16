Soldado’dan devam sinyali – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    ’dan devam sinyali

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>’dan devam sinyali

    İspanyol golcü sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor.

    İspanyol golcü sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor. Birçok ve Arap ekibinin 'yu transfer etmek için iletişime geçtiği iddia edilirken 33 yaşındaki futbolcu ise bir sezon daha takımda kalıp yapılacak yeni oluşumda şampiyonluk yaşamak istediğini belirtiyor.

    1. 16.6.2018
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