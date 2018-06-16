İspanyol golcü Soldado sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor. Birçok Çin ve Arap ekibinin Soldado'yu transfer etmek için iletişime geçtiği iddia edilirken 33 yaşındaki futbolcu ise bir sezon daha takımda kalıp yapılacak yeni oluşumda şampiyonluk yaşamak istediğini belirtiyor.