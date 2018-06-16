Şartlar bunu gerektirdi – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Şartlar bunu gerektirdi

    Şartlar bunu gerektirdi

    ekibi 'ya gönderilen Fernandao, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istememesine rağmen şartların bunu gerektirdiğini söyledi.

    ekibi 'ya gönderilen Fernandao, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istememesine rağmen şartların bunu gerektirdiğini söyledi. 'nin yeni sezonda şampiyon olacağına inandığını kaydeden sambacı, "Umarım bir gün tekrar dönerim" dedi.

    1. 16.6.2018
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