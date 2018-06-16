Şartlar bunu gerektirdi

Arabistan ekibi Al Wahda'ya gönderilen Fernandao, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istememesine rağmen şartların bunu gerektirdiğini söyledi. Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyon olacağına inandığını kaydeden sambacı, "Umarım bir gün tekrar dönerim" dedi.