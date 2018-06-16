Pjaca&Sturaro için yoklama! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Pjaca&Sturaro için yoklama!

    Pjaca&Sturaro için yoklama!
    kulübünün sahibi Agnelli ailesi, yıllarca süren TOFAŞ- FİAT ortaklığı sayesinde Başkanı 'la yakın ilişki içinde. Koç'un bu bağı kullanıp Juve'den bazı isimler için temasa geçebileceği öğrenildi. Bu isimlerin Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca ile İtalyan merkez orta saha Stefano Sturaro olduğu konuşuluyor. Voetbalzone sitesi, taraftarlarının Cocu hakkındaki düşüncelerine yer verdi. Cocu'nun, 4 yılda yaşattığı 3 şampiyonluğa rağmen 'ye "sıkıcı ve terbiyeli" bir futbol oynattığı savunulurken, "'ye gitmesinde bir sakınca yok. Cocu, 'da 10 yılda kazanabileceği parayı Fenerbahçe'de bir sezonda kazanabilir. Şampiyonluk gelmediği anda kovulacağını bile bile 'ye gitmek istemesi sadece para için" şeklindek
    1. 16.6.2018
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