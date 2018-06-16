Neustadter kendini yakmış! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Neustadter kendini yakmış!

    Neustadter kendini yakmış!
    Rus 'nın kadrosuna çağrılmayan Roman Neustadter'ın eğlence kurbanı olduğu öğrenildi. Fenerbahçeli stoperin ile oynanan hazırlık maçı sonrası soluğu bir eğlence mekanında aldığı, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un bunu bir disiplin sorunu olarak görüp, futbolcuyu kadroya dahil etmediği vurgulandı.
    1. 16.6.2018
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