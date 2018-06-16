Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan Zeljko Buvac'ı, Liverpool'da yöneticilik yapan Kenny Dalglish'in önerdiği ortaya çıktı. Liverpool'da Jurgen Kloop'un yardımcılığını yapan Boşnak çalıştırıcı hakkında bir de iddia ortaya atıldı. Buvac'ın, kalması halinde Aykut Kocaman'ın yardımcılığına getirilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü. Kocaman, Fenerbahçe'de son tercih olursa, kendisiyle 3 yıllık sözleşme yapılmasının planladığı öğrenildi.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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