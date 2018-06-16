Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan Zeljko Buvac'ı, Liverpool'da yöneticilik yapan Kenny Dalglish'in önerdiği ortaya çıktı. Liverpool'da Jurgen Kloop'un yardımcılığını yapan Boşnak çalıştırıcı hakkında bir de iddia ortaya atıldı. Buvac'ın, kalması halinde Aykut Kocaman'ın yardımcılığına getirilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü. Kocaman, Fenerbahçe'de son tercih olursa, kendisiyle 3 yıllık sözleşme yapılmasının planladığı öğrenildi.