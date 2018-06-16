Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!

    Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!

    Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan Zeljko Buvac'ı, 'da yöneticilik yapan Kenny Dalglish'in önerdiği ortaya çıktı. Liverpool'da Jurgen Kloop'un yardımcılığını yapan Boşnak çalıştırıcı hakkında bir de iddia ortaya atıldı. Buvac'ın, kalması halinde 'ın yardımcılığına getirilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü. Kocaman, 'de son tercih olursa, kendisiyle 3 yıllık sözleşme yapılmasının planladığı öğrenildi.

    1. 16.6.2018
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