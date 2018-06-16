Kameni: "Sanki 18 gibiyim"
İkinci kaleci Kameni, ülkesi Kamerun'da verdiği röportajda kendini 18 yaşında gibi hissettiğini söyledi.
İkinci kaleci Kameni, ülkesi Kamerun'da verdiği röportajda kendini 18 yaşında gibi hissettiğini söyledi. 34 yaşındaki eldiven "Kendimi hala çok zinde hissediyorum. Yaşa takılmamak lazım. Kendime iyi bakarak formda kalmayı başarıyorum" ifadesini kullandı.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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