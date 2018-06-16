Kameni: "Sanki 18 gibiyim" – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    : "Sanki 18 gibiyim"

    Kameni: "Sanki 18 gibiyim"

    İkinci kaleci , ülkesi Kamerun'da verdiği röportajda kendini 18 yaşında gibi hissettiğini söyledi.

    İkinci kaleci , ülkesi Kamerun'da verdiği röportajda kendini 18 yaşında gibi hissettiğini söyledi. 34 yaşındaki eldiven "Kendimi hala çok zinde hissediyorum. Yaşa takılmamak lazım. Kendime iyi bakarak formda kalmayı başarıyorum" ifadesini kullandı.

    1. 16.6.2018
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