Kameni: "Sanki 18 gibiyim"

İkinci kaleci Kameni, ülkesi Kamerun'da verdiği röportajda kendini 18 yaşında gibi hissettiğini söyledi. 34 yaşındaki eldiven "Kendimi hala çok zinde hissediyorum. Yaşa takılmamak lazım. Kendime iyi bakarak formda kalmayı başarıyorum" ifadesini kullandı.