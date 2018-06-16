Fenerbahçe'nin Mina’da rakibi Borusia Dortmund – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nin Mina’da rakibi Borusia Dortmund

    Fenerbahçe'nin Mina’da rakibi Borusia Dortmund

    F.Bahçe'nin istediği bir başka konusunda da bir rakip çıktı.

    F.Bahçe'nin istediği bir başka konusunda da bir rakip çıktı. İspanyol basını, Alman devi B.Dortmund'un 23 yaşındaki stoper için oldukça istekli olduğunu belirtti. Haberlerde iki İngiliz takımının da oyuncuyla ilgilendiği detayı paylaşıldı.

    1. 16.6.2018
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