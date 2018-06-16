Fenerbahçe'nin Mina’da rakibi Borusia Dortmund
F.Bahçe'nin istediği bir başka Barçalı Yerry Mina konusunda da bir rakip çıktı.
F.Bahçe'nin istediği bir başka Barçalı Yerry Mina konusunda da bir rakip çıktı. İspanyol basını, Alman devi B.Dortmund'un 23 yaşındaki stoper için oldukça istekli olduğunu belirtti. Haberlerde iki İngiliz takımının da oyuncuyla ilgilendiği detayı paylaşıldı.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Fenerbahçe'nin Mina’da rakibi Borusia Dortmund haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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