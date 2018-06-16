Fenerbahçe'nin Mina’da rakibi Borusia Dortmund

F.Bahçe'nin istediği bir başka Barçalı Yerry Mina konusunda da bir rakip çıktı. İspanyol basını, Alman devi B.Dortmund'un 23 yaşındaki stoper için oldukça istekli olduğunu belirtti. Haberlerde iki İngiliz takımının da oyuncuyla ilgilendiği detayı paylaşıldı.