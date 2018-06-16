Aleix Vidal İnter’e doğru – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Aleix Vidal İnter’e doğru

    Aleix Vidal İnter’e doğru

    Bir süre önce adı ile anılan 'in yolunda olduğu bildirildi.

    Bir süre önce adı ile anılan 'in yolunda olduğu bildirildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile İnter'in yakından ilgilendiği ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi. Fenerbahçe, Vidal'i kiralık olarak kardosuna katmak istiyordu.

    1. 16.6.2018
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