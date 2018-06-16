Aleix Vidal İnter’e doğru

Bir süre önce adı Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı Aleix Vidal'in İtalya yolunda olduğu bildirildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile İnter'in yakından ilgilendiği ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi. Fenerbahçe, Vidal'i kiralık olarak kardosuna katmak istiyordu.