Aleix Vidal İnter’e doğru
Bir süre önce adı Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı Aleix Vidal'in İtalya yolunda olduğu bildirildi.
Bir süre önce adı Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı Aleix Vidal'in İtalya yolunda olduğu bildirildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile İnter'in yakından ilgilendiği ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi. Fenerbahçe, Vidal'i kiralık olarak kardosuna katmak istiyordu.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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