Özgürlüğe 2.5 milyon euro engeli! – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Özgürlüğe 2.5 milyon euro engeli!

    Özgürlüğe 2.5 milyon euro engeli!
    , 'nin anlaşmasına kısmen uyduğunu açıklarken, kısıtlamasının süreceğini bildirmişti. Sarı-lacivertli takımın ' özgürlüğünü' 2.5 milyon euro yüzünden kaçırdığı öğrenildi. 2017-18 sezonu için 10 milyon euro hesap açığı vermeyi taahhüt eden yönetim, 12.5 milyon euro hesap açığı oluşunca bu sezon da 'sattığın kadar oyuncu al' kuralına uymak zorunda kalacak. 'ya en fazla 23 oyuncu bildirebilecek.
    1. 15.6.2018
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