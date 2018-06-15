Barcelonalı Vidal İnter'e gidiyor
Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkan Barcelona'nın İspanyol sağ beki Aleix Vidal, İtalya'ya transfer olmak üzere.
Özellikle İnter'in devre arasında da transferini bitirmek istediği Vidal için daha net adımlar attığı öğrenildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre İnter'in geçen sezon LaLiga ekibi Valencia'dan kiraladığı sağ bek Joao Cancelo'nun performansından memnun olmasına rağmen, futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif oyunculara yöneldiği ve en ciddi ismin ise Aleix Vidal olduğu belirtildi. Vidal'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 15 lig maçında 452 dakika görev alması nedeniyle Barcelona tarafından performansı yeterli görülmeyen Vidal'in gidişine izin vereceği söyleniyor. Ayrıca Vidal'in eski kulübü Sevilla'nın da İspanyol oyuncuyu tekrardan takımda görmek için bir girişimde bulunacağının vurgulandığı haberde, Vidal'in de daha çok süre almak için bir yeni bir takımla yola devam etmek istediği ifade edildi.
- 15.6.2018 12:04
- Güncelleme: 15.6.2018 13:16
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Barcelonalı Vidal İnter'e gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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