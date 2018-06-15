Barcelonalı Vidal İnter'e gidiyor – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Barcelonalı Vidal İnter'e gidiyor

    Barcelonalı Vidal İnter'e gidiyor

    'ye geleceği yönünde haberler çıkan Barcelona'nın İspanyol sağ beki , 'ya olmak üzere.

    Özellikle İnter'in devre arasında da transferini bitirmek istediği Vidal için daha net adımlar attığı öğrenildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre İnter'in geçen sezon LaLiga ekibi 'dan kiraladığı sağ bek Joao Cancelo'nun performansından memnun olmasına rağmen, futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif oyunculara yöneldiği ve en ciddi ismin ise olduğu belirtildi. Vidal'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 15 lig maçında 452 dakika görev alması nedeniyle Barcelona tarafından performansı yeterli görülmeyen Vidal'in gidişine izin vereceği söyleniyor. Ayrıca Vidal'in eski kulübü Sevilla'nın da İspanyol oyuncuyu tekrardan takımda görmek için bir girişimde bulunacağının vurgulandığı haberde, Vidal'in de daha çok süre almak için bir yeni bir takımla yola devam etmek istediği ifade edildi.

    1. 15.6.2018 12:04
    2. Güncelleme: 15.6.2018 13:16
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