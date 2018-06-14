F.Bahçe'den Alfredo Morelos harekatı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    F.Bahçe'den Alfredo Morelos harekatı

    F.Bahçe'den Alfredo Morelos harekatı

    , devi 'ta forma giyen Alfredo Morelos için harekete geçti.

    İngiliz basınında çıkan haberlerde, 'nin Rangers'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.

    Daily Record'un haberinde 'li yetkililerin önümüzdeki hafta içinde İskoçya'ya giderek resmi görüşmelerini başlatacakları yazıldı.

    Haberde ayrıca, sarı lacivertli ekibin transferi bitirmek için devine artı bir miktar para teklif etmeyi planladığı belirtildi.




    Diğer bir İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberinde ise, Rangers'in ara döneminde ekibi Beijing Renhe'den Morelos için gelen 8 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği yazılırken, Fenebahçe'nin bu teklifin üzerine çıkacağı öne sürüldi.

    İngilizler, 'nin kadroyu gençleştirmek istediğini ve bu nedenle Morelos'un peşine düştüğü bilgisine de haberde yer verdi.




    35 MAÇTA 14 GOL ATTI

    Morelos bu sezon ekibi 'ta başarılı bir performans sergiledi. Ligde 35 maça çıkan genç yıldız 14 gole imza attı. Tekniği ve son vuruşlardaki etkinliğiyle dikkat çeken Morelos, İngiliz takımlarının da kıskacında bulunuyor.

    1. 14.6.2018 16:02
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