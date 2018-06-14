F.Bahçe'den Alfredo Morelos harekatı

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Rangers'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.

Daily Record'un haberinde Fenerbahçe'li yetkililerin önümüzdeki hafta içinde İskoçya'ya giderek resmi transfer görüşmelerini başlatacakları yazıldı.

Haberde ayrıca, sarı lacivertli ekibin transferi bitirmek için İskoç devine Martin Skrtel artı bir miktar para teklif etmeyi planladığı belirtildi.









Diğer bir İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberinde ise, Rangers'in ara transfer döneminde Çin ekibi Beijing Renhe'den Morelos için gelen 8 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği yazılırken, Fenebahçe'nin bu teklifin üzerine çıkacağı öne sürüldi.

İngilizler, Fenerbahçe'nin kadroyu gençleştirmek istediğini ve bu nedenle Morelos'un peşine düştüğü bilgisine de haberde yer verdi.









35 MAÇTA 14 GOL ATTI

Morelos bu sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta başarılı bir performans sergiledi. Ligde 35 maça çıkan genç yıldız 14 gole imza attı. Tekniği ve son vuruşlardaki etkinliğiyle dikkat çeken Morelos, İngiliz takımlarının da kıskacında bulunuyor.