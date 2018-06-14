Brezilya’da büyük tutku – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’da büyük tutku

    Brezilya’da büyük tutku
    'nın güneyindeki Porto Alegre kentinde yaşayan bir grup genç, F.Bahçe adını taşıyan sarı-lacivert renklerde bir futbol takımı kurdu. Büyüklüğü ve tutkulu taraftarları nedeniyle F.Bahçe adını alan gençler, formalarla çekilmiş bir fotoğraflarını da kulübe gönderdiler. Kaptan Bruno Chiesa, amaçlarının G.Saray isimli bir başka takımla oynayıp galip gelmek olduğunu belirtti.
    1. 14.6.2018
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