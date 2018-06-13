Yetkiner gönderildi – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    gönderildi

    Yetkiner gönderildi
    'de 'un başkan seçilmesinin ardından scout ekibi şefi Müjdat ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Yetkiner'in iş akdini, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle haklı sebeplerle feshedildiğini bildirdi. Tazminat ödenmeyecek.
    1. 13.6.2018
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