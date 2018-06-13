Şampiyonluk dansı

Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Doğuş, bugün saat 21.00'de Ülker Spor Salonu'nda Tofaş'ı ağırlıyor. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon bitireceği seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Doğuş, bugün bir kez daha Tofaş'ı devirmesi durumunda 9. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelede beIN Sports 3'ten ekranlara gelecek. Öte yandan Ali Koç'un davet ettiği eski başkan Aziz Yıldırım'ın karşılaşmayı izlemeye gelebileceği ifade edildi.

84. Randevu

F.Bahçe Doğuş ile Tofaş lig de 84. kez karşılaşacak. 83 maçın 50'sini sarı-lacivertliler, 33'ünü Tofaş kazandı.



Üst üste 3 olacak

Ligde son 2 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, Tofaş'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan Tofaş ise seriyi uzatmak için ter dökecek. Obradovic ise 4. kez mutlu sona ulaşacak.



F.Bahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bugün Türkiye Ligi'nde 4. şampiyonluğuna ulaşabilir.