Şampiyonluk dansı
F.Bahçe Doğuş, final serisi 5. maçında Tofaş’ı ağırlıyor. Seride 3-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, kazanırsa 9. kez şampiyon olacak
Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Doğuş, bugün saat 21.00'de Ülker Spor Salonu'nda Tofaş'ı ağırlıyor. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon bitireceği seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Doğuş, bugün bir kez daha Tofaş'ı devirmesi durumunda 9. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelede beIN Sports 3'ten ekranlara gelecek. Öte yandan Ali Koç'un davet ettiği eski başkan Aziz Yıldırım'ın karşılaşmayı izlemeye gelebileceği ifade edildi.
84. Randevu
F.Bahçe Doğuş ile Tofaş lig de 84. kez karşılaşacak. 83 maçın 50'sini sarı-lacivertliler, 33'ünü Tofaş kazandı.
Üst üste 3 olacak
Ligde son 2 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, Tofaş'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan Tofaş ise seriyi uzatmak için ter dökecek. Obradovic ise 4. kez mutlu sona ulaşacak.
F.Bahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bugün Türkiye Ligi'nde 4. şampiyonluğuna ulaşabilir.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
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