Şampiyonluk dansı – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Şampiyonluk dansı

    Şampiyonluk dansı

    F.Bahçe Doğuş, final serisi 5. maçında ’ı ağırlıyor. Seride 3-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, kazanırsa 9. kez şampiyon olacak

    Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında , bugün saat 21.00'de Ülker Spor Salonu'nda 'ı ağırlıyor. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon bitireceği seride 3-1 önde bulunan , bugün bir kez daha 'ı devirmesi durumunda 9. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelede beIN Sports 3'ten ekranlara gelecek. Öte yandan 'un davet ettiği eski başkan 'ın karşılaşmayı izlemeye gelebileceği ifade edildi.

    84. Randevu
    F.Bahçe Doğuş ile Tofaş lig de 84. kez karşılaşacak. 83 maçın 50'sini sarı-lacivertliler, 33'ünü Tofaş kazandı.

    Üst üste 3 olacak
    Ligde son 2 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, Tofaş'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan Tofaş ise seriyi uzatmak için ter dökecek. Obradovic ise 4. kez mutlu sona ulaşacak.

    F.Bahçe Başantrenörü , bugün Ligi'nde 4. şampiyonluğuna ulaşabilir.

    1. 13.6.2018
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