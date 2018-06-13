Salih’e bir şans daha – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    Salih’e bir şans daha

    Salih’e bir şans daha
    F.Bahçe'den geçen sezon ekibi Sion'a kiralanan geri dönüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'ndaki ilk kamp etabına götürüleceği ve son kararın burada verileceği belirtildi. Salih, İsviçre'de 20 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı.
    1. 13.6.2018
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