Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor

    Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor

    Futbol Takımı, 2015 yılında ile sportif direktör Giuliano Terraneo'nun döneminde yaptığı transferlerin bir çoğuyla yollarını ayırdı.

    Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcusu 'yu Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya satması, 2015 yılında yapılan transferleri akıllara getirdi.

    , 2015-2016 sezonunun başında Pereira yönetiminde, transfere tarihinin en büyük harcamasını yaparak girdi.

    yetkisini İtalyan sportif direktör Terraneo'ya veren Aziz Yıldırım başkanlığındaki dönemin sarı-lacivertli yönetimi, kadroya tam 11 futbolcu takviyesi yaptı.

    Robin , Luis Nani, Simon , Lazar Markovic (kiralık) gibi Avrupa piyasasında isimleri bilinen önemli yabancı futbolculları eden , Bursaspor'da iyi bir dönem geçiren , , ve 'yı da kadrosuna dahil etti.

    Josef de Souza'yı Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan 8 milyon gibi önemli bir bonservis bedeliyle renklerine katan sarı-lacivertliler, ve kaleci 'yu da Portekiz'in Porto takımından kiraladı.

    ettiği 11 oyuncu için kasasından yaklaşık 45 milyon bonservis bedeli ve kiralama ücreti çıkaran 'nin kadrosunda bugün bu isimlerden sadece 3'ü kaldı.

    , , Nani, Ba, Fabiano, Markovic ve 'den sonra 'yla da yollarını ayıran sarı-lacivertli takım da söz konusu transferlerden sadece , ile De Souza kadroda yer alıyor.

    ve Fernandao'yla 4'er, , ve Nani'yle 2015'te 3'er yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertli kulüp, bu futbolcuların hiçbiriyle sözleşme süresini tamamlamadı.

    Pereira 1 yıl, Terraneo'yla 10 ay sonra yollar ayrıldı
    Fenerbahçe Kulübü, dönemin teknik direktörü 'yla 1 yıl, sportif direktör Terraneo'yla ise 10 ay sonra yollarını ayırdı.

    Sarı-lacivertlilerin 2015-2016 sezonunda yaptığı transferlerde başrol oynayan bu iki isimden Pereira'nın 2016-2017 sezonun başında görevine son verildi.

    Fenerbahçe'ye Mayıs 2015'te gelen Terraneo'yla sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertli kulüp, İtalyan sportif direktörü Mart 2017'de gönderdi.

    Sarı-lacivertli kulüp, görevlerine son verilen bu iki isme de tazminat ödemek zorunda kaldı.

    Van Persie bedelsiz gitti
    Fenerbahçe'nin, Pereira ve Terraneo döneminde büyük umutlarla transfer ettiği Hollandalı yıldız Van Persie, takımdan bedelsiz ayrıldı.

    Van Persie'yi 6,5 milyon avroya transfer eden sarı-lacivertliler, futbolcuya da 2,5 sezon boyunca en az 14 milyon 280 bin ödedi. Geride kalan sezonun devre arasında oyuncuyla karşılıklı anlaşarak ülkesinin takımı Feyenoord'a gönderen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun satışından kasasına para koyamadı.

    Sarı-lacivertli kulüp bonservisleri için 15 milyon 150 bin avro ödediği Kjaer, Nani ve Volkan Şen'in satışlarından ise 21,5 milyon avro kazandı. Bonservisi 3 milyon 400 bin avroya alınan Fernandao'nun satışından ne kadar gelir elde edildiği ise açıklanmadı.

    2015-2016 transferleri
    Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda yaptığı transferler şöyle:

    Futbolcu Durumu Geldiği bonservis bedeli Kazanılan bonservis bedeli Gittiği takım
    Robin Van Persie Gitti 6,5 milyon avro Yok Feyenoord
    Luis Nani Gitti 6 milyon avro 8 milyon avro Valencia
    Simon Kjaer Gitti 6 milyon 650 bin avro 12,5 milyon avro Sevilla
    Volkan Şen Gitti 2,5 milyon avro 1 milyon avro (Kendisi ödedi) Trabzonspor
    Jose Fernandao Gitti 3,4 milyon avro (Açıklanmadı) El Wehda
    Lazar Markovic Gitti kiralık kiralık sözleşmesi bitti Liverpool
    Abdoulaye Ba Gitti kiralık kiralık sözleşmesi bitti Porto
    Fabiano Ribeiro Gitti kiralık kiralık sözleşmesi bitti Porto
    Josef de Souza Takımda kaldı 8 milyon avro - -
    Şener Özbayraklı Takımda kaldı 5 milyon Türk Lirası - -
    Ozan Tufan Takımda kaldı 7 milyon avro - -
    1. 13.6.2018 12:56
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