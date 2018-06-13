Gündem oldu – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Gündem oldu

    Gündem oldu
    İlk olarak FOTOMAÇ'ın duyurduğu, "F.Bahçe Başkanı 'un, Allemania Aachen'i alacağı" haberi 'da büyük yankı uyandırdı. Teknik direktörlük görevine Fuat Kılıç'ın getirilmesinin bir nevi projenin ilk ayağı olarak yorumlandı. F.Bahçe'nin 4'üncü ligde yer alan Aachen'ı 2. Lig'e taşıyarak genç oyuncuları burada kullanmak istediği biliniyor.
    1. 13.6.2018
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