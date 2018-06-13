F.Bahçeli yönetici uyardı! "G.Saray gibi olmayalım!"
Yeni yönetimde yer alan Şaban Erdikler'in sahibi olduğu Erdikler Denetmenlik Firması'ın kulübün mali yapısını incelemek için çalışmalar başlattığı bildirildi.
Yeni yönetimde yer alan Şaban Erdikler'in sahibi olduğu Erdikler Denetmenlik Firması'ın kulübün mali yapısını incelemek için çalışmalar başlattığı bildirildi. Erdikler'in incelemeleri yapacak uzmanlara kulübün borcu konusunda 'dışarıya bilgi' sızmaması konusunda ikazda bulunup "G.Saray'ın yaşadığı rezilliği yaşamayalım" dediği bildirildi.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
F.Bahçeli yönetici uyardı! "G.Saray gibi olmayalım!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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