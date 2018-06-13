F.Bahçeli yönetici uyardı! "G.Saray gibi olmayalım!" – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    F.Bahçeli yönetici uyardı! "G.Saray gibi olmayalım!"

    F.Bahçeli yönetici uyardı! "G.Saray gibi olmayalım!"

    Yeni yönetimde yer alan Şaban Erdikler'in sahibi olduğu Erdikler Denetmenlik Firması'ın kulübün mali yapısını incelemek için çalışmalar başlattığı bildirildi.

    Yeni yönetimde yer alan Şaban Erdikler'in sahibi olduğu Erdikler Denetmenlik Firması'ın kulübün mali yapısını incelemek için çalışmalar başlattığı bildirildi. Erdikler'in incelemeleri yapacak uzmanlara kulübün borcu konusunda 'dışarıya bilgi' sızmaması konusunda ikazda bulunup "G.Saray'ın yaşadığı rezilliği yaşamayalım" dediği bildirildi.

    1. 13.6.2018
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