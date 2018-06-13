Comolli imzalıyor – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    imzalıyor

    <a href="/index/comolli?id=3b3fec39-84d6-4d6d-96e8-287ee59cb562" class="" rel="tag">Comolli</a> imzalıyor
    , sportif direktörü Damien 'ye dün düzenleyeceği imza töreni bugüne ertelendi. 14.00'te Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak imza töreni 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek. 'nin teknik direktör konusuna bir açıklık getirmesi bekleniyor.
    1. 13.6.2018
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