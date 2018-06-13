Aykut Kocaman tatile çıktı! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    tatile çıktı!

    Aykut Kocaman tatile çıktı!

    Daha önce yöneime "Lütfen benimle ilgili kararınızı bir an önce verin" diyen , hoca kararını beklemeden tatile çıktı.

    Daha önce yöneime "Lütfen benimle ilgili kararınızı bir an önce verin" diyen , hoca kararını beklemeden tatile çıktı. Ailesiyle birlikte Bordum'a gittiği bildirilen tecrübeli çalıştırıcının bu tutumu, 'yollar kesin olarak ayrıldı' şeklinde yorumlandı. Öte yandan takımdaki yerli oyuncuların Kocaman'ın kalmasını istediği kaydedildi.

    1. 13.6.2018
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