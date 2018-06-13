Aykut Kocaman tatile çıktı!
Daha önce yöneime "Lütfen benimle ilgili kararınızı bir an önce verin" diyen Aykut Kocaman, hoca kararını beklemeden tatile çıktı.
Daha önce yöneime "Lütfen benimle ilgili kararınızı bir an önce verin" diyen Aykut Kocaman, hoca kararını beklemeden tatile çıktı. Ailesiyle birlikte Bordum'a gittiği bildirilen tecrübeli çalıştırıcının bu tutumu, 'yollar kesin olarak ayrıldı' şeklinde yorumlandı. Öte yandan takımdaki yerli oyuncuların Kocaman'ın kalmasını istediği kaydedildi.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Aykut Kocaman tatile çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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