Aykut Kocaman tatile çıktı!

Daha önce yöneime "Lütfen benimle ilgili kararınızı bir an önce verin" diyen Aykut Kocaman, hoca kararını beklemeden tatile çıktı. Ailesiyle birlikte Bordum'a gittiği bildirilen tecrübeli çalıştırıcının bu tutumu, 'yollar kesin olarak ayrıldı' şeklinde yorumlandı. Öte yandan takımdaki yerli oyuncuların Kocaman'ın kalmasını istediği kaydedildi.