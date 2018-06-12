Vokrri defnedildi – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
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    Vokrri defnedildi

    Vokrri defnedildi
    Geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden eski F.Bahçeli futbolcu Fadıl Vokrri son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Futbol Camiası ve Fenerbahçeliler Derneği'nin yönetici ve üyeleri de yer aldı. Başkan ve eski başkanlardan adına da çelenk bırakıldı.
    1. 12.6.2018
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