Şampiyon Özkaya – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Şampiyon Özkaya

    Şampiyon Özkaya
    'in Zenica kentinde 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonası'nda milli forma altında mücadele eden Fenerbahçeli Masa Tenisi sporcusu Gülpembe Özkaya, Genç Bayan ile Balkan Şampiyonluğuna ulaştı.
    1. 12.6.2018
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