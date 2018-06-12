Kulüpten Özsoy mesajı – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Kulüpten Özsoy mesajı

    Kulüpten Özsoy mesajı
    F.Bahçe, yeni yönetici 'la ilgili bilgiledirme mesajı yayınladı. Özsoy adına açılan herhangi bir hesabı bulunmadığı belirtilen duyuruda "Sayın Semih Özsoy'un herhangi bir sosyal medya hesabı yoktur. Taraftarlarımızın sahte hesaplara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 12.6.2018
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