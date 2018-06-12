Koç, Aachen’i satın alıyor – Fotomaç – 12 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Koç, Aachen’i satın alıyor

    Koç, Aachen’i satın alıyor
    Başkan 'un seçimden önce vaatleri arasında yer alan pilot takım belli oldu!.. Alman basını, Koç'un 4. Ligi'nde mücadele eden Alemannia Aachen'i satın alacağını yazdı. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran Aachen'i Fuat Kılıç çalıştırıyor. bazı genç oyuncularını burada yetiştirmeyi planlıyor.

    1. 12.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koç, Aachen’i satın alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN