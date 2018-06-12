Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni
Taliplileri Erzurum ve Ankaragücü ile görüşme yapacak
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı gösteremeyen İsmail Köybaşı gözden çıkarıldı. Yönetimin, Süper Lig'e yeni yükselen Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği tecrübeli oyuncuya, görüşmelerde bulunması için izin verdiği belirtildi. 28 yaşındaki İsmail, geçen sezon ligde 14 maçta şans bulurken, 3 asist yaptı. Köybaşı'nın 1 yıl daha sözleşmesi var.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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