Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    'den 'ya transfer izni

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/ismail-koybasi?id=07a2c03c-e758-4c7a-a06f-21f54370b4d6" class="" rel="tag">İsmail Köybaşı</a>'ya transfer izni

    Taliplileri Erzurum ve Ankaragücü ile görüşme yapacak

    'tan 'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı gösteremeyen gözden çıkarıldı. Yönetimin, 'e yeni yükselen Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği tecrübeli oyuncuya, görüşmelerde bulunması için izin verdiği belirtildi. 28 yaşındaki İsmail, geçen sezon ligde 14 maçta şans bulurken, 3 asist yaptı. Köybaşı'nın 1 yıl daha sözleşmesi var.

    1. 12.6.2018
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