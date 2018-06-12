Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı gösteremeyen İsmail Köybaşı gözden çıkarıldı. Yönetimin, Süper Lig'e yeni yükselen Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği tecrübeli oyuncuya, görüşmelerde bulunması için izin verdiği belirtildi. 28 yaşındaki İsmail, geçen sezon ligde 14 maçta şans bulurken, 3 asist yaptı. Köybaşı'nın 1 yıl daha sözleşmesi var.