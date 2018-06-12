Fenerbahçe'de Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi.



