Fenerbahçe'de Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'de ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe'de Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı

    ? Kulübü, futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi.

    1. 12.6.2018 13:58
    2. Güncelleme: 12.6.2018 14:41
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