Fenerbahçe'de Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı
?Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi.
- 12.6.2018 13:58
- Güncelleme: 12.6.2018 14:41
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şems Aydın daha öncede sivasspor da idi, bir faydasını görmedik. aynı batuhan gibi. Bizi yarıyolda bırakır.
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kadir yazık oldu seneye çokdaha fazlasına giderdi
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azizin emekleri aziz emek verdi koc bu emekleri bozuk para gibi harcıyor . taraftarın hayalleri kursaklarında kalacak isik yok
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