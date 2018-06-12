Ancak gezmeye giderim – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Ancak gezmeye giderim

    Ancak gezmeye giderim
    Kanarya'nın tecrübeli ismi , Zenit'e geri döneceğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Rus basınına konuşan Slovak savunmacı, "Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Zenit'e ancak bir turist olarak dönüp gezerim" dedi. Skrtel'in adı eski takım arkadaş Gerrard'ın çalıştığı Glasgow Rangers'la da anılıyor. Öte yandan Skrtel Rus Milli Takım kadrosundan çıkarılan arkadaşı Roman Neustedter hakkında da konuşarak Kadroya alınmamasına şaşırdım evet, çünkü Roman'ın bu sezon nasıl oynadığını gördüm. 'nin en iyi savunmacısıydı ve harika bir sezon geçirdi' ifadesini kullandı.
    1. 12.6.2018
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