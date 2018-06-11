Ya Brezilya ya Arjantin – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ya ya

    Ya Brezilya ya Arjantin
    Şener Özbayraklı, 'da perşembe günü başlayacak 'ndaki favorilerini açıkladı. Şener, "Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun ama ve üst düzey futbol oynuyor. Onlardan biri şampiyon olur" derken, "Keşke biz de katılabilseydik ve biz şampiyon olsaydık" diye ekledi.
    1. 11.6.2018
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