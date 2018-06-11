Volkan ile 1 yıl daha – Fotomaç – 11 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Volkan ile 1 yıl daha

    Volkan ile 1 yıl daha
    Kontratı ay sonunda sona erecek olan 'e 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Yönetimin, 36 yaşındaki kaleciyle yola devam etme kararı aldığı belirtiliyor. Nedeni ise hem tecrübesi hem de takıma ağabeylik yapmasının planlanması. Volkan da ücretinde fedakarlığa hazır.
    1. 11.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan ile 1 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN