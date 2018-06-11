Valbuena şov – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Valbuena şov

    Valbuena şov

    ’de topu ile dart oynayan Fransız yıldız, hedefi 12’den vurdu

    Tatiline Amerika'da devam eden , topu ile dart oynadı. Tecrübeli oyuncu hedefi 12'den vurarak klasını gösterirken, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Valbuena'nın 'de olması transfer dedikodularına da yol açtı. MLS ekiplerinden Toronto'nun ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız isme teklif yaptığı iddia edilmişti.
    1. 11.6.2018
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