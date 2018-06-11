Ramil Guliyev yeniden kazandı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    yeniden kazandı

    Ramil Guliyev yeniden kazandı
    'in Stocholm ayağında rüzgarı esti. Dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet, 200 metre yarışında 19.92'lik derecesiyle birinci oldu. Oslo ayağının ardından Stocholm'de de zafere ulaşan Ramil Guliyev, puanını 24'e yükseltti. Kanadalı Aaron Brown 20.07 ile ikinci, Güney Afrikalı Luxolo Adams ise 20.36 ile üçüncü oldu.
    1. 11.6.2018
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