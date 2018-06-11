Potada 4. perde
Erkekler Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında F.Bahçe Doğuş, bugün Bursa'da TOFAŞ'a bir kez daha konuk oluyor.
BİLETLER SATIŞTA
Fenerbahçe, 13 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor Salonu'nda oynanacak 5. TOFAŞ maçının biletlerini satışa çıkardı. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın en ucuz bileti 30 TL, en pahalısı 500 TL. Salon gişelerinden sadece öğrencilere satışa sunulan 15 liralık biletler de bulunuyor.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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