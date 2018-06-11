Potada 4. perde – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Potada 4. perde

    Potada 4. perde

    Erkekler Play-Off final serisi dördüncü maçında F.Bahçe Doğuş, bugün 'da 'a bir kez daha konuk oluyor.

    'nda saat 21.00'de başlayacak maç beIN Sports 3 ve NTV'den yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ilk iki maçı 103-63 ve 86-78 kazanmış, son müsabakayı TOFAŞ 91-88 yenmişti. Seride 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

    BİLETLER SATIŞTA
    , 13 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor Salonu'nda oynanacak 5. TOFAŞ maçının biletlerini satışa çıkardı. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın en ucuz bileti 30 TL, en pahalısı 500 TL. Salon gişelerinden sadece öğrencilere satışa sunulan 15 liralık biletler de bulunuyor.
    1. 11.6.2018
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