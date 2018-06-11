Kürekte Fener alayı

Sapanca'da yapılan Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na Fenerbahçe 3 kategoride şampiyon olarak damga vurdu. Sarı-lacivertli kürekçiler; genç erkekler, küçük erkekler ve Deniz Küreği U19 erkeklerde kupanın sahibi oldular. İki gün süren yarışlarda başarılı performanslarıyla göz dolduran Fenerbahçeli kürekçiler; genç erkeklerde 588 puanla, küçük erkeklerde 300 puanla, Deniz Küreği U19 erkeklerde ise 300 puanla ilk sırada yer alırken, yıldız erkekler kategorisinde de 508 puanla ikinci oldu. Fenerbahçe, mayıs ayında yapılan Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda da erkeklerde Galatasaray'ın önünde birinci olmuştu.



Dereceye giren sporculara madalyaları Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yetkililerince verildi.