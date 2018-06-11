Kürekte Fener alayı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    Kürekte Fener alayı

    Kürekte Fener alayı

    Sarı-lacivertli kürekçiler, Sapanca’daki Gençler ’nda genç erkekler, küçük erkekler ve Deniz Küreği şampiyon oldu

    Sapanca'da yapılan Gençler Kürek Yarışları'na 3 kategoride şampiyon olarak damga vurdu. Sarı-lacivertli kürekçiler; genç erkekler, küçük erkekler ve Deniz Küreği kupanın sahibi oldular. İki gün süren yarışlarda başarılı performanslarıyla göz dolduran Fenerbahçeli kürekçiler; genç erkeklerde 588 puanla, küçük erkeklerde 300 puanla, Deniz Küreği U19 erkeklerde ise 300 puanla ilk sırada yer alırken, yıldız erkekler kategorisinde de 508 puanla ikinci oldu. Fenerbahçe, mayıs ayında yapılan Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda da erkeklerde 'ın önünde birinci olmuştu.

    Dereceye giren sporculara madalyaları Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yetkililerince verildi.

    1. 11.6.2018
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