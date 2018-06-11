Kürekte Fener alayı
Sarı-lacivertli kürekçiler, Sapanca’daki Gençler Türkiye Kupası’nda genç erkekler, küçük erkekler ve Deniz Küreği U19 erkeklerde şampiyon oldu
Sapanca'da yapılan Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na Fenerbahçe 3 kategoride şampiyon olarak damga vurdu. Sarı-lacivertli kürekçiler; genç erkekler, küçük erkekler ve Deniz Küreği U19 erkeklerde kupanın sahibi oldular. İki gün süren yarışlarda başarılı performanslarıyla göz dolduran Fenerbahçeli kürekçiler; genç erkeklerde 588 puanla, küçük erkeklerde 300 puanla, Deniz Küreği U19 erkeklerde ise 300 puanla ilk sırada yer alırken, yıldız erkekler kategorisinde de 508 puanla ikinci oldu. Fenerbahçe, mayıs ayında yapılan Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda da erkeklerde Galatasaray'ın önünde birinci olmuştu.
Dereceye giren sporculara madalyaları Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yetkililerince verildi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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