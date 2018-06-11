Kazansaydı onları alacaktı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Kazansaydı onları alacaktı

    Kazansaydı onları alacaktı
    kaybeden 'ın kazanması halinde getireceği isimler ortaya çıktı. Kulislerde dolaşan habere göre Yıldırım göreve devam etseydi 24 yaşındaki Hırvat sol açık Ante Rebic, 24 yaşındaki Arjantinli stoper German Conti ve 21 yaşındaki Belçikalı golcü Steve Schrijver'i transfer edecekti.
    1. 11.6.2018
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