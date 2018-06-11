Brezilya'da ?tatilini sürdüren Josef de Souza, Alex de Souza ve ülkenin önde gelen yıldızlarıyla birlikte televizyon programına katıldı.

Sarı-lacivertli futbolcu, Alex ve diğer oyuncularla birlikte çektirdikleri fotoğrafı twitter adresinden paylaşırken, "Bu futbol efsanelerinin yanında bir programa katılmanın mutluluğu" notunu düştü.