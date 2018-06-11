Fadil Vokrri defnedildi – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Fadil Vokrri defnedildi

    Fadil Vokrri defnedildi
    Kosova Federasyonu Başkanı ve 'nin eski futbolcusu Fadil Vokrri, son yolculuğuna uğurlandı. 15 yaşında kariyerine başlayan Vokrri, Priştine, Partizan gibi takımların yanı sıra 'da oynadı ve formasını giydi. Vokrri, kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.
    1. 11.6.2018
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