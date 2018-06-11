Barcelona, Ajax'ın genç yeteneğinin peşinde – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    , Ajax'ın genç yeteneğinin peşinde

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>, Ajax'ın genç yeteneğinin peşinde

    'yı şampiyon olarak tamamlayan gözünü transfere çevirdi.

    İspanyol gazetesi Deprotivo'nun haberine göre , Ajax'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak istiyor. Ancak Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars genç oyuncunun satılık olmadığını ve takımdan ayrılmayacağını ifade etti.

    BİR SEZON KİRALIK YA DA 40 MİLYON
    Overmars'ın açıklamalarına rağmen İspanyol temsilcisinin Ajax'ın kapısını 40 milyon Euro'luk bir teklifle çalması bekleniyor. için diğer bir alternatif ise 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralanması. ve gibi kulüplerin de Hollandalı oyuncuyla ilgileniyor olması bu transferde Barcelona'yı zora sokan sebepler olarak görülüyor. Ayrıca haberde De Jong'un bir daha Ajax'ta kalarak lig şampiyonluğunu kazanmak istediği ifade edildi.

    1. 11.6.2018 14:15
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