Barcelona, Ajax'ın genç yeteneğinin peşinde
İspanya La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona gözünü transfere çevirdi.
İspanyol gazetesi El Mundo Deprotivo'nun haberine göre Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak istiyor. Ancak Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars genç oyuncunun satılık olmadığını ve takımdan ayrılmayacağını ifade etti.
BİR SEZON KİRALIK YA DA 40 MİLYON
Overmars'ın açıklamalarına rağmen İspanyol temsilcisinin Ajax'ın kapısını 40 milyon Euro'luk bir teklifle çalması bekleniyor. Barcelona için diğer bir alternatif ise 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralanması. Manchester City ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin de Hollandalı oyuncuyla ilgileniyor olması bu transferde Barcelona'yı zora sokan sebepler olarak görülüyor. Ayrıca haberde De Jong'un bir sezon daha Ajax'ta kalarak lig şampiyonluğunu kazanmak istediği ifade edildi.
- 11.6.2018 14:15
-
Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
-
Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
-
Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Barcelona, Ajax'ın genç yeteneğinin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.