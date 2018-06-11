Aziz Yıldırım’ın güvercin aşkı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’ın güvercin aşkı

    Aziz Yıldırım’ın güvercin aşkı
    Başkanlık seçiminde 'a kaybederek 20 yıllık koltuğunu bırakan , kızı Yaz ve çok sevdiği güvercinleriyle birlikte görüntülendi. Seçimden sonra hiçbir medya kuruluşuna demeç vermeyen, adeta sessizliğe bürünen Aziz Yıldırım, kızı Yaz ile beraber güvercinlere yem attı ve neşeli olduğu gözlendi. Yıldırım, kızı Yaz'a kuş sevdirmeye çalışıyor, ona korkmamasını tembihliyor. İkili kuşlara yem atıyor.
    1. 11.6.2018
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