Alican’dan 4’üncülük – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Alican’dan 4’üncülük

    Alican’dan 4’üncülük
    Fenerbahçe Doğuş Yelken'in olimpik milli sporcusu , Yelken Yarışları'nda 4'üncü oldu. Marsilya'da düzenlenen toplam 10 yarışta 39 net puan ile madalya yarışlarına katılma hakkı elde eden Kaynar, bronz madalyayı son anda kaçırarak 4'üncülükte kaldı. Sarı-lacivertli yönetim, Alican Kaynar'ı resmi siteden tebrik etti.
    1. 11.6.2018
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