Özat: Devran ters dönebilir – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Özat: Devran ters dönebilir

    Özat: Devran ters dönebilir
    F.Bahçe'nin eski futbolcusu , kongre sürecinde adının geçmesiyle ilgili instagram hesabından açıklama yaptı. Özat, "Bu konu ne sayın 'ın anlattığı kadar bir seçim malzemesi ne de 'un anlattığı kadar basit bir olay değildir. Bugün Ali Koç'a destek olanların yarın ona da aynı kötülüğü yapmayacaklarının garantisi yoktur" dedi.
    1. 10.6.2018
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