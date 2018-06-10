Özat: Devran ters dönebilir
- 10.6.2018
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!
Toplam 1
Yorum
F.B. DEGISMEZ KOC AZIZ YILDIRIMIN GENC NUSBETTESI , VE TALEBESI, BIRAZ KIBARCASI, SINSI SINSI ISINE DEVAM EDICEK DIGER KULUPLERI COKERTME ONCELIGIYLE.
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Çalımbay sesleri
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sami turk teknik adamlar ne bulunmaz degermis be, bir takimdan bir takima, hic bos kalmiyorlar, basari da sifir, yilda 2 takim calistiriyorlar
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Volkan ile 1 yıl daha
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sami artik bu adam garaja cekilmeli, fener bu yaslilarla bir yere varamaz arkadas. taze kan sart.
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